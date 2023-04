Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea de Paște este, de obicei, mult mai grea pentru digestie decat cele din zilele obișnuite. Din acest motiv, trebuie sa știi ce sa consumi dupa masa de sarbatori, astfel incat sanatatea ta sa nu fie pusa in pericol. Șase fructe delicioase te vor ajuta in acest sens.

- Sfintele Sarbatori de Paste sa aduca locuitorilor comunei Fildu de Jos, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii.Hristos a Inviat!Nicolae ALBERT, Primarul comunei Fildu de Jos Acest articol Nicolae…

- Sarbatorile pascale bat la ușa. Gospodinele roiesc in bucatarii. Playtech Știri vine in ajutorul tau și iți explica cum faci cel mai bun stufat de miel pentru masa de Paște. Afla mai jos care este ingredientul pe care sa-l introduci neaparat in mancare. Ingredientul pe care sa-l adaugi in stufatul de…

- Gospodinele vor vopsi ouale de Paște joi, astfel ca le vom da cateva ponturi la timp, pentru ca ouale sa iasa așa cum trebuie. Experții in bucatarie au spus ce sa adaugi in apa in care fierbi ouale pentru a nu se sparge. Asa ies perfecte pentru masa de Paste. Ce trebuie sa adaugi in […] The post Ce…

- Ouale de Paște tradiționale sunt vopsite și decorate in culori și modele speciale pentru sarbatorile pascale. Aceasta tradiție este comuna in multe țari, inclusiv Romania, și are o semnificație religioasa puternica. Gospodinele le vopsesc acasa, dupa bunul plac, insa nu intotdeauna aceste se cojesc…

- In doar cateva zile romanii vor celebra Floriile 2023, sarbatoare religioasa care vine insoțita de mai multe tradiții și obiceiuri frumoase. Așadar, care este alimentul pe care sa il consumi neaparat de Florii, pentru a avea noroc tot anul. Mananca acest aliment de Florii 2023 și vei fi sanatos tot…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu iți sare in ajutor ori de cate ori ai nevoie, cu diverse trucuri pentru rețete, curațenie sau infrumusețare. Ei bine, de aceasta data va vom prezenta cum sa curațați mașina de spalat vase cu acest ingredient. Este trucul care te va…

- V-ați gandit vreodata de ce experții recomanda intotdeauna 7-9 ore de somn pe noapte? Orele de somn liniștit contribuie din plin la starea generala a sanatații. O rutina necorespunzatoare de somn nu va poate afecta doar performanțele, dar va poate influența negativ și sanatatea. Prin urmare, ar trebui…