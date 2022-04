Stiri pe aceeasi tema

- Un produs foarte iubit de romani și consumat de mulți a fost retras de pe rafturi. Potrivit unor anunțuri ANSVSA, acesta a fost scos de la vanzare din cauza unei suspiciuni de contaminare cu Salmonella. Despre ce produse este vorba? Zeci de cazuri de salmonella din cauza unui produs Recent, Auchan a…

- Vestea pe care toți romanii ar trebui sa o știe! Un aliment a fost retras de urgența din supermarketuri, deoarece era un adevarat pericol pentru sanatatea oamenilor. Iata care este acest produs periculos pentru alimentație!

- ​Distribuirea pastilelor de iod catre populație se amana pentru a doua jumatate a lunii aprilie, dupa ce medicii de familie au refuzat sa le distribuie, motivand ca aglomerația și birocrația iscate ar risca sa le blocheze activitatea medicala. Ministerul Sanatații anunța ca face mai intai campanie de…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a demonstrat și demonstreaza ca nu-l intereseaza faptul ca prețurile au explodat la gaze, energie electrica, carburanți și alimente, iar prin raspunsul acestuia pentru PUTEREA face mișto de romanii afectați de aceste scumpiri. Prețurile au explodat,…

- Atunci cand cumparam anumite alimente din supermarket, specialiștii trag un anumit semnal de alarma. Iata care sunt cele mai falsificate produse din Romania, alimente pe care le cumparam mult mai des decat ai crede. Detaliile la care trebuie sa fii mereu atent. Verifica și tu, mai jos, lista. Care sunt…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat joi seara ca in 3-4 saptamani vom ajunge la un numar de cazuri de COVID-19 similar cu cel din decembrie 2021 si atunci vor fi reevaluate masurile de sanatate publica. „In urmatoarele 3-4 saptamani, vom ajunge la un numar de cazuri similar cu cel de la mijlocul…

- ”Produsul MIGDALE ECO 250 G DENNREE, DENNREE GmbH GRAMAJ:250 G, NR.LOT/COD BARE: A112010 / 4021851457658, A112011, A111263 a fost retras de la vanzare, deoarece conține acid cianhidric”, potrivit ANSVSA .Acidul cianhidric este un gaz extrem de otravitor, incolor, care se obține prin tratarea cianurilor…

- ATENȚIE! Numele unui supermarket care are magazine și in Alba, folosit intr-o inșelatorie. Cum sa nu cazi in capcana O serie de inșelatorii, in numele supermarket-ului Profi au fost lansate in mediul on-line. Atacatorii incearca sa profite de perioada reducerilor și a promoțiilor de sezon și continua…