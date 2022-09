Alimentul pe care câinii nu au voie să îl consume vreodată. Le face mult rău Sa-i dai cainelui mancare din farfuria ta nu este chiar un „pacat”. Insa trebuie sa ai grija sa fie mancarea potrivita. Exista alimente care sunt consumate cu ușurința de om, insa sunt percepute de organismul animalului de companie ca fiind toxice. Acesta este și motivul pentru care cainii nu au voie sa consume ciocolata niciodata, […] The post Alimentul pe care cainii nu au voie sa il consume vreodata. Le face mult rau appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a anunțat ca derby-ul cu Dinamo, din etapa cu numarul 6 a ligii secunde, a fost programat vineri, 9 septembrie, de la ora 21:30. Dinamo și Steaua au intrat pe ultima suta de metri inaintea celui mai așteptat meci al sezonului din Liga 2. „Militarii” au transmis ca deținatorul drepturilor…

- Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a adus un psiholog sportiv și un preparator fizic. „Va dau o informație in premiera. Silviu Ionița, care e și psihologul Federației Romane de Fotbal, lucreaza cu loturile naționale de foarte mult timp, s-a alaturat de azi staff-ului nostru. Am inceput…

- Gospodariile din Marea Britanie se confrunta cu cea mai lunga și cea mai profunda scadere a nivelului de trai inregistrata vreodata, in timp ce facturile la energie se tripleaza, iar țara se afunda intr-o recesiune profunda și prelungita, a avertizat Banca Angliei, intr-una dintre cele mai sumbre…

- Cainii au fost descoperiți, vineri, de cei de la Asociația Milioane de Prieteni, iar cazul a fost publicat pe Facebook. Animalele au fost gasite la marginea orașului Brașov legate de picioare cu sarma. A fost sesizata și poliția in acest caz care ii cauta acum pe proprietari. Este vorba de patru cațelușe…

- Alimentul retras de urgența din magazinele Auchan și Selgros! Din ce in ce mai multe produse au fost retrase de la vanzare, ca urmare a unor probleme. Parte din aceste probleme erau descoperite chiar de retaileri, in alte cazuri de inspectorii ANPC și ANSVSA. De data asta, se pare ca, au aparut probleme…

- Turismul reprezinta aproximativ 20% din produsul intern brut al Greciei si are un rol crucial in a ajuta economia sa iasa dintr-o criza a datoriilor care dureaza de un deceniu, urmata de pandemia Covid-19. “Grecia este din nou in aceasta vara una dintre cele mai populare destinatii de vacanta. Ne asteptam…

- Orice persoana care fumeaza știe ca tutunul conține substanțe nocive pentru organism, iar de aceea este important sa le eliminam cat mai repede posibil pentru un stil de viața mult mai sanatos și fara griji. Ei bine, exista alimente care pot grabi procesul de detoxifiere al organismului. Iata care este…

- Ajunsa in Liga 2, Dinamo, club aflat in insolvența, spera sa gaseasca o modalitate de a rezolva o parte dintre datoriile. Responsabilii Dinamo 1948 spera ca Tribunalul sa le accepte sa ștearga jumatate din datoria de 8 milioane de euro. „ „Datoriile pot fi reduse acum, in urma modificarii planului…