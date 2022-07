Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a demonstrat din nou ca este un adevarat luptator, a revenit dupa ce a fost condus cu 1-0 și 2-1 la seturi de Taylor Fritz și s-a calificat in semifinale la Wimbledon 2022 dupa o batalie care a durat patru ore și 12 minute.

- Britanicul Cameron Norrie s-a calificat in semifinale la Wimbledon dupa ce l-a invins pe belgianul David Goffin in cinci seturi. Cameron Norrie (26 de ani, nr 13 ATP) s-a calificat pentru prima oara in cariera intr-o semifinala de Mare Slem dupa victoria obtinuta in cinci seturi (3-6, 7-5, 2-6, 6-3,…

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) e nemulțumit de faptul ca n-a calcat el in premiera pe Terenul Central de la Wimbledon 2022, onoare care ii revenea, in mod normal, campionului en-titre. 4 jucatori s-au antrenat pe Terenul Central inainte de startul propriu-zis al competiției de la All England…

- Rafael Nadal nu a avut deloc parte de un meci ușor in primul tur de la Wimbledon: ibericul a condus cu 2-0 la seturi, dar Francisco Cerundolo (41 ATP) a fost aproape sa egaleze situația pe tabela. Campion la Australian Open și la Roland Garros in acest an, Nadal a obținut pana la urma calificarea in…

- Rafael Nadal a efectuat luni primul antrenament pe iarba, la Mallorca. Campionul de la Roland Garros nu a anunțat inca daca va participa la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie) dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate in ultima perioada.

- Rafael Nadal, in varsta de 36 de ani, s-a calificat in a 14-a finala la Roland Garros unde va juca cu norvegianul Casper Ruud. Sportivul a dezvalui care este secretul longevitații sale și ce alimentație stricta ține pentru a se menține tot timpul in forma.

Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a declarat ca meciul cu sarbul Novak Djokovici, locul I ATP, din sferturile de finala ale French Open, ar putea fi ultimul din cariera lui la Roland Garros, informeaza lefigaro.fr.

Fostul tenismen ucrainean Serhii Stahoviskii i-a dat replica lui Rafael Nadal, care a considerat nedreapta excluderea jucatorilor rusi de la Wimbledon.