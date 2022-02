Alimentul minune care repară ficatul. Stilul de viață este un factor important Daca ai probleme cu ficatul și inca nu știi care sunt alimentele minune care il vor face sa fie ca nou, ei bine, aici ai toate raspunsurile. Un stil de viața sanatos și schimbarea alimentației sunt doi factori extrem de importanți pentru starea noastra de bine și pentru a evita problemele de sanatate care pot fi evitate cu ușurința. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții speram sa existe un aliment-minune, care sa ne ia grasimea cu mana! Ei bine, daca pana acum nu știam, acest produs chiar exista și absoarbe kilogramele in plus ca un burete. Dr. Mihaela Bilic a dezvaluit despre ce este vorba, dar și mai multe secrete dietetice, numai bune de urmat!

- Claudia Radu iși continua lupta cu kilogramele in plus, iar acum se poate mandri cu un rezultat extrem de vizibil. La un an de cand a inceput sa-și schimbe alimentația și stilul de viața, fosta concurenta de la Chefi la Cuțite a slabit 30 de kilograme.

- Iaurtul, caci despre el este vorba, este un aliment minune recomandat de medici in tratarea multor afecțiuni.Prietenul oaselorBogat in calciu ușor asimilabil, iaurtul contribuie la prevenirea apariției osteoporozei, dar și la tratamentul ei. Combinat cu exercițiul fizic și o alimentație echilibrata,…

- La 69 de ani, Antonina Pijevscaia e voluntara la Centrul Republican al Voluntarilor din Capitala, unde isi imparte timpul liber cu oamenii greu incercati de soarta. Pentru altruismul sau, femeia a primit o diploma de onoare in 2019.

- Trei persoane au scapat cu viața dupa ce casa in care se aflau a luat foc. Aceștia au fost salvați la timp de polițiștii Inspectoratului Național de Securitatea Publica, care au banuit ca interior s-ar putea afla cineva și au intrat in locuința invadata de fum pentru a-i scoate pe barbați.

- O femeie in varsta de 33 de ani, din Campulung Moldovenesc, insarcinata in mai multe saptamani, precum și fiica acesteia, in varsta de 4 ani, pot spune ca s-au nascut a doua oara in cursul zilei de joi, 25 noiembrie. Mașina in care se aflau mama și fiica, un VW Golf IV, a ieșit de pe drumul ...