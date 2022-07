Stiri pe aceeasi tema

- Te confrunți cu caderea parului, iar produsele din comerț nu sunt destul de benefice? Exista cateva trucuri care te ajuta sa-ți menții parul mereu bogat, dar mai ales sa faci investiții financiare destul de ieftine. Caderea parului poate deveni o adevarata problema, motiv pentru care este extrem de…

- Care este alimentul banal care elimina grasimea arsa de pe pereții cuptorului. Se știe ca un cuptor nu se pastreaza așa de ușor. In timpul coacerii preparatelor, pe pereții cuptorului se formeaza un strat de grasime arsa, pe care nu orice agent chimic poate sa il curețe. Dar gospodinele au totuși o…

- Victor este un baiat silitor din Baia Mare, elev in clasa I, care iși dorește sa fie la fel ca si ceilalți copii de varsta lui. Eforturile lui sunt mari avand in vedere ca la naștere medicii l-au diagnosticat cu hidrocefalie congenitala. Au urmat trei intervenții chirurgicale, in Cluj Napoca și Germania.…

- Cartoful este una dintre acele legume pe care le avem mereu in casa, iar daca nu avem cartofi, cu siguranța sunt pe lista de cumparaturi. Pe langa faptul ca sunt gustoși, te pot ajuta și la curațenie. Iata ce poți curața cu ajutorul lor. Cum te ajuta cartofii la curațenie Cartofi prajiți, copți sau…

- Un caine sau o pisica acasa ajuta la intarirea imunitații copiilor: Ce alte beneficii aduc Un caine sau o pisica acasa ajuta la intarirea imunitații copiilor: Ce alte beneficii aduc Un caine sau o pisica acasa – aceasta este o “educatie imunitara timpurie” pentru cei mici. Micro-organismele continute…

- Chefirul este consunat de secole intregi și este o bautura obținuta din lapte fermentat care provin din nordul munților Caucaz. Numele de chefir este originar din turca și semnifica starea de bine a persoanei dupa ce servește aceasta bautura. Chefirul este un aliment benefic sanatații aparatului digestiv…

- Unul dintre cele mai grele lucruri pe care le poate face un om este sa se lase de fumat. Este un viciu de care mulți oameni scapa cu greu. Dar se pare ca o planta te poate ajuta sa scapi de fumat. Este ieftina și sigur o ai deja in bucatarie! Ghimbirul te ajuta sa […] The post Planta care te ajuta sa…

- In timp ce majoritatea oamenilor pot aștepta cu ușurința ore intregi intre mese, unii simt mai mereu nevoia de a manca, chiar și o mica gustare. Iata care este alimentul care te scapa de senzația de foame. Il poți consuma daca vrei sa slabești rapid.