Stiri pe aceeasi tema

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- ”In luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2022. In luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 32,8%”,…

- Odata cu creșterea inflației in Romania, foarte multe produse alimentare s-au scumpit, iar consumatorii trag un semnal de alarma cu privire la acest lucru. Unul dintre alimentele preferate ale romanilor a ajuns extrem de costisitor. Micul dejun a devenit mult mai scump. Despre ce este vorba. Cat de…

- Oferta Lidl promite cumparaturi speciale și reduceri imbatabile in aceasta saptamana. Ar fi cazul sa verifici lista cu produsele pentru masaj care apar joi in Lidl Romania. Putem doar sa-ți spunem ca prețurile sunt cele mai mici de pe piața. Ai nevoie de produse de masaj, vezi oferta Lidl Pregatește-te…

- Anul 2023 va fi un an in care reticența se va vedea atat in randul dezvoltatorilor, cat și al clienților, cererea și oferta de locuințe vor scadea, dar nu neaparat și prețurile, atat timp cat raportul dintre cerere și oferta va ramane unul echilibrat,...

- ”In luna noiembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna octombrie 2022. In luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 35,1%”,…

- BNR lanseaza astazi, in circuitul numismatic o moneda de aur și una de argint. Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de miercuri, o moneda din aur cu tema 100 de ani de la nasterea lui Marin Preda si o moneda din argint cu tema 50 de ani de la aderarea Romaniei la Fondul…

- Continue reading Cum s-a scumpit mancarea in acest an și ce urmeaza? Prețurile marfurilor alimentare s-au majorat cu 20% intr-un an/ Reprezentanții industriei se așteapta la alte majorari at Info real.