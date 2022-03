Stiri pe aceeasi tema

- Studiourile Paramount au sarbatorit ieri 50 de ani de la lansarea peliculei „Nasul” – ocazie cu care regizorul faimoasei trilogii si-a facut aparitia in noua sa forma – cu 30 de kilograme in minus.

- Ce sa mananci seara ca sa slabești. Stiai ca in timpul noptii corpul tau arde calorii, chiar daca nu faci niciun fel de miscare? Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din București, a anuntat, vineri, la Antena 3 , ca Romania reușește sa ajunga la un grad de imunitate colectiva de peste 75-80%, daca adunam cei care s-au imbolnavit in valul 4 și valul 5 și cei vaccinați. In acest context, medicul spune ca Romania…

- Senatoarea Alina Gorghiu a postat pe Instagram mai multe imagini, alaturi de un mesaj in care lauda ceaiurile pentru slabit ale unei companii, folosind astfel atentia oferita de functia publica din Parlament pentru a promova produsele.

- Uneori poate parea ca alimentatia de zi cu zi a devenit un job full time: trebuie sa mancam echilibrat nutritional, dar moderat, sa ne asiguram ca avem suficiente legume si fructe, dar sa nu uitam de proteinele de calitate, sa citim etichetele si pe deasupra sa limitam risipa alimentara. Pare greu,…

- Radu Valcan a ajuns aproape de nerecunoscut, asta dupa ce soțul Adelei Popescu a dat jos mai multe kilograme. Fanii s-au intrebat imediat ce s-a intamplat cu el și de ce a slabit atat de mult. Prezentatorul TV spune motivul schimbarii.

- Un grup de oameni de stiinta japonezi de la Institutul de Stiinte Medicale din Tokyo dezvolta un vaccin impotriva coronavirusului care ar putea proteja corpul uman de-a lungul intregii vieti, potrivit editiei de sambata a ziarului The Japan Times. Studiile clinice ar putea incepe in 2023.

- Vino sa mananci, zise ea, cu desertul in glas. Ma satur, privindu-te doar, am raspuns eu. Vino sa mananci, zise ea, și de pe toate silabele cadeau petale și muguri și liane naravașe, vino sa mananci ca maine o sa-ți fie rau daca tot bei! Eu te tot beau pe tine am zis pe tine te beau cinzeaco și din…