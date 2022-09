Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul Reginei Elisabeta a II-a a fost purtat, luni, de la Palatul Holyroodhouse pana la catedrala Sf. Giles din Edinburgh, intr-o procesiune condusa de Regele Charles al III-lea. Pe traseul de deplasare, cațiva oameni au fost auziți strigand „Dumnezeu sa o mantuiasca pe regina” in timp ce cortegiul…

- Regele Charles al III-lea a sustinut un scurt discurs, iar apoi a citit si semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra. S-a citit proclamația de investire a regelui și s-a intonat pentru prima oara „God Save the…

- Timp de cateva zile, Poliția letona aresteaza sistematic persoanele care canta melodia Katyusha.Rușii care au vrut sa cante faimosul cantec „Katyusha”, pe strazile din Letonia nu au sfarșit foarte bine Din imaginile aparute pe rețelele de socializare se poate vedea ca cei mai violenți au fost reținuți…

- Putin a semnat un decret care reinvie titlul onorific „Mama eroina”, pe care liderul sovietic Iosif Stalin l-a instituit pentru prima data in 1944, in urma pierderilor masive de populație in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Potrivit decretului, femeile care au nascut și crescut cel puțin zece…

- Salman Rushdie, autorul cartii ”Versetele satanice” si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP. ”Vestile nu sunt bune”, a…

- The European Commission has approved a Romanian scheme of up to E358mln to support companies in the context of the coronavirus pandemic. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework, according to Universul.net. The measure will be open to micro, small and medium-sized companies affected…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15%, precizand ca, in trimestrul II din 2024, Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a precizat ca nu…

- Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei…