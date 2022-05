Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce majoritatea oamenilor pot aștepta cu ușurința ore intregi intre mese, unii simt mai mereu nevoia de a manca, chiar și o mica gustare. Iata care este alimentul care te scapa de senzația de foame. Il poți consuma daca vrei sa slabești rapid.

- Suferi de boli cardiovasculare și vrei sa ai grija la alimentația ta?! Ei bine, este momentul sa descoperi ca exista un aliment care te scapa de aceste probleme de sanatate mai repede decat te-ai fi așteptat. Se gasește in orice supermarket și este extrem de ieftin! Vezi și tu despre ce este vorba,…

- Seful Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, ar putea scapa de problemele penale cu ajutorul unui amendament propus de purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, si votat de parlamentarii coalitiei de guvernare si ai AUR. Proiectul de lege urmeaza sa fie votat de Camera…

- Mușchiul de porc perfect gatit, roz și suculent, am putea spune ca este un lux. Un lux de care mulți dintre noi se pot bucura doar la restaurant. Friptura este o alegere costisitoare atat la restaurant, cat și atunci cand este gatita acasa. Lipsa cunoștințelor unui bucatar calificat care sa decida cand…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Șișanu a marturisit totul despre dieta pe care o ține. Care este secretul vedetei pentru care se bucura de un corp de invidiat, la care multe femei din țara noastra doar viseaza.

- Mulți iubesc aparatele de cafea NESCAFE Dolce Gusto pentru comenzile simple și designul unic, dar ce aparat de cafea Dolce Gusto ar trebui sa cumparați? In timp ce multe dintre cele mai bune aparate de cafea vin cu spumante de lapte pentru cappuccino și latte proaspete și aburinde, aparatele Dolce…

- Iubitorii de cafea știu exact cat de importanta este curațarea corecta a rașniței. De cele mai multe ori dimineața, romanii șterg aparatul, in graba, cu un burete umed, neacordandu-i atenția cuvenita. Acest lucru lasa in urma praf și resturi de cafea, care se strang in colțuri de-a lungul timpului.…

- Victoria Beckham, frumoasa soție a lui David Beckham, are același meniu de nu mai puțin de 25 de ani. Dezvaluirea a fost facuta chiar de partenerul gurmant, care a mai spus ca Victoria „a gustat altceva“ doar cand era gravida. Fostul fotbalist a marturisit ca se bucura cand femeia nu este acasa, intrucat…