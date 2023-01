Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din ziua de astazi au la dispoziție nenumarate produse alimentare pentru toate gusturile. De asemenea, obiceiurile tuturor s-au schimbat enorm in special in ultimul secol. Unii se intreaba ce consumau stramoșii noștri pentru a avea putere de munca și energie. Cei mai mulți dintre ei nu exagerau…

- Oamenii de peste tot din lume se pregatesc de ultima petrecere din an. Gospodinele sunt foarte atente cu lucrurile pe care le pun pe masa pentru invitații speciali de Revelion. Cu toate astea, multe dintre ele nu sunt atente la un anumit lucru care nu are ce cauta acolo. Acesta aduce ghinion in casa…

- Vedetele din Romania fac tot felul de sacrificii pentru a arata cat mai bine. Una dintre acestea este și Raluca Moianu, care la 53 de ani are o silueta de invidiat. Care este alimentul pe care Raluca Moianu nu il mai consuma deloc și ce i s-a intamplat dupa ce a renunțat la el? Raluca […] The post Alimentul…

- Maria Marinescu și Alin Petrache nu au aptitudini culinare și nici timp pentru a se implica in pregatirea mesei tradiționale de Craciun. Creatoarea de moda și președintele Federației Romane de Rugby au lasat rezolvarea acestor treburi in sarcina doamnei care ii ajuta in casa. In interviul exclusiv acordat…

- Oamenii de știința din Statele Unite ale Americii au facut, de curand, o descoperire care poate schimba radical piața energetica din intreaga lume. Concret, americanii au reușit sa obțina energie net pozitiva dintr-o reacție de fuziune. Acest fapt ar putea genera in viitor energie ieftina și curata,…

- Doctorul Vlad Ciurea a vorbit despre un aliment ieftin care ajuta creierul. Renumitul neurochirug a oferit detalii pentru toți romanii despre produsul care costa puțin, se gasește pe rafturile tuturor magazinelor și curața vasele de sange. Ce nu trebuie sa lipseasca deloc din alimentația noastra? Unele…

- Se anunța o iarna dificila, din punct de vedere financiar, pentru foarte mulți romani, scumpirile resimțindu-se din plin mai ales in perioada sarbatorilor. Specialiștii din domeniu vin cu un avertisment ingrijorator, un aliment nelipsit de pe masa de Craciun va deveni un lux in acest an. Prețurile vor…

- Se spune ca visul oricarei domnițe este sa poata manca absolut orice iși dorește, la orice ora din zi și din noapte, fara sa duca grija kilogramelor in plus. Ei bine, locuitorii unui satuc din Italia par sa traiasca acest vis, deoarece pot consuma orice fara sa se ingrașe. Despre ce mutație genetica…