- Cu o planificare adecvata și cateva cunoștințe despre sursele de proteine vegetale și alte nutrienți esențiali, poți crea mese delicioase și hranitoare care sa satisfaca toate gusturile. Iata cateva alimente cu care poți inlocui carnea in alimentația ta din timpul postului Craciunului:Leguminoasele:Nautul,…

- Incepand cu data de 14 noiembrie, credincioșii vor intra in Postul Craciunului, perioada care va dura pana pe data de 25 decembrie, ziua de Ajun fiind o zi de post aspru. Ce greșeli sa nu faci in aceasta perioada, daca nu vrei sa te ingrași. Sfaturile prețioase oferite de Carmen Bruma.

- O noua lege agita atat cetatenii de rand cat si crescatorii de porci. Asa numita Lege a Porcului vine tocmai in apropierea Craciunului, cand, conform traditiei, cine are porc in gospodarie il sacrifice pentru consum. Dupa cum stiti, in vara eram anuntati ca: Guvernul vrea sa interzica gospodariilor…

- Studenția este o perioada transformatoare pentru majoritatea tinerilor. Aici te descoperi, iți faci relații, pierzi oameni, dar legi noi prietenii și poți dobandi o viziune mai clara a ceea ce urmeaza sa faci cu viața ta de acum incolo. Cu toate acestea, poate fi și o perioada intunecata pentru mulți…

- La data de 10.10.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu un inculpat, fara calitate speciala, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, stabilind o pedeapsa de 1 an și 4 luni inchisoare…

- Probabil ca in fiecare casa, un brad de Craciun natural sau artificial este in centrul atenției in perioada de dinaintea Craciunului. Aceasta decorațiune de Craciun nu scapa nici unei priviri, dar mai doriți sa va decorați casa pentru Craciun și in alte moduri? Ghirlandele de Craciun sau coronițele…

- Carnea roșie nu are riscuri pentru sanatate, dupa o noua metoda de evaluare a studiilor științifice. Totuși, „pentru liniștea voastra, de cate ori mancați un gratar puneți in farfurie de doua ori mai multe legume decat carne!”, susține nutriționistul Mihaela Bilic.