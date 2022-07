Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța nu te-ai gandit la acest aliment, este acesta e cu adevarat unul minune. El are numeroase beneficii, te ajuta sa-ți taie pofta de mancare, dar confera și sațietate pe termen lung. Iata cum poate fi folosit intr-o mulțime de preparate.

- Ilinca Vandici a plecat joi seara de la petrecerea Kanal D & radio Impuls direct la Oradea, orașul ei natal, unde maine, sambata, are loc nunta Nataliei, sora ei mai mare. Fericitul eveniment a fost amanat din cauza pandemiei. Ilinca Vandici i-a fost alaturi Nataliei la pregatirile pentru marele eveniment.…

- Cu toții ne vom confrunta macar o data in viața cu depresia. Aceasta afecțiune ne da viața peste cap, indiferent de varsta și statut. Ei bine, pentru aceasta probelma exista un aliment pe care cu toții il avem in bucatarie.

- Cu un puternic impact in mediul online, avand cel mai citit blog de parenting din Romania, Ela Craciun iși rotunjește veniturile din diverse reclame, plasari de produse, dar și asociere de imagine cu diverse brand-uri. Cu toate ca are o situație financiara foarte buna, Ela a marturisit in exclusivitate…

- Bogate in proteine si hranitoare, ciupercile insa, se pot dovedi un real pericol pentru sanatate, mai ales vara si daca nu stim exact cum sa le alegem. „Intoxicația cu ciuperci poate fi mortala. Mulți pacienți au ajuns la urgențe. Toți au mancat ciuperci culese din padure sau/și comercializate pe…

- Doi prieteni filozofeaza:ndash; Se stie ca o tigara fumata scurteaza viata cu 2 ore.ndash; O sticla de bere bauta scurteaza viata cu 3 ore.ndash; Dar recordul absolut il detine o zi de munca ndash; ea scurteaza viata unui om cu 8 ore. ...

- O viața lunga și sanatoasa constituie un principiu de baza pentru fiecare dintre noi. Cu toții ne dorim sa aveam o viața activa, lipsita de probleme medicale, iar acest lucru se poate rezolva doar cu ajutorul nostru. Este esențial sa avem grija la alimentație daca ne dorim o viața lunga lipsita de problemele…

- Un studiu realizat recent a adus in prim-plan lucrurile care ne scurteaza și mai mult viața. Mulți se gandesc la obiceiurile/tabieturile pe care le au atunci dand vine vorba despre asta. Rezultatele oamenilor de știința au reușit sa șocheze o masa mare de oameni care nu știau cat este de important acest…