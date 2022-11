Stiri pe aceeasi tema

- Hotdogul reduce speranta de viata cu 36 de minute din cauza nivelului ridicat de sare, grasimi saturate si conservanti, potrivit lovefood.com. Pe lista alimentelor care reduc speranta de viata se afla: gogosile, cartofii prajiti, carnea la gratar, painea prajita si mezelurile, bauturile dulci, dar si…

- Majoritatea dintre noi consumam mancare procesata și nu ne facem griji de problemele care ar putea sa apara. Gustul lor este foarte bun și nimeni nu se poate gandi ca ceva atat de delicios este nesanatos. Exista un aliment care scurteaza viața din cauza ingredientelor pe care le conține.

- Deși sunt delicioase, asupra sanatații au un impact devastator. Exista studii și cercetari care asociaza unele alimente cu o viața mai lunga și altele cu o viața mai scurta. Unele dintre ele sunt adevarate bombe in farfurie.

- Atunci cand vine vorba despre un stil de viața sanatos, medicii nutriționiști ne recomanda sa avem o dieta variata, și un echilibru in ceea ce privește mancarurile pe care alegem sa le consumam. Care este alimentul la care poftesc toți romanii. Acest preparat putrezește in stomac și se digera in cinci…

- Atunci cand te decizi sa adopți un stil de viața sanatos și o alimentație slaba in calorii, ești tentat, prima data, sa elimini dulciurile și bauturile carbogazoase din dieta personala. Pe langa toate acestea, exista un anumit ingredient care nu este recomandat a fi consumat pe stomacul gol. Despre…

- Viața la bloc, pe mod silențios: Pentru ce ar putea primi romanii amenzi de pana la 10.000 de euro! Viața la bloc, pe mod silențios: Pentru ce ar putea primi romanii amenzi de pana la 10.000 de euro! Aparent fara mari responsabilitați, viața la bloc a romanilor s-ar putea schimba radical! Locatarii…

- Joshua Castellano a creat un imperiu al distracției in viața de noapte din Romania, este de 30 de ani aici, a facut destainuri despre el și afacerile sale, intr-o emisiune la Kanal D.Joshua Castellano, 56 de ani, este un napoletan care a facut istorie in Romania cu cluburile și cu restaurantele sale.…

- Un medic vine cu un avertisment special pentru romani. Doctorul susține ca majoritatea oamenilor consuma foarte des acest aliment, mai cu seama persoanele care au un buget redus atunci cand vine vorba despre cumparaturile de la supermarket sau de la piața. Specialistul susține ca nimeni nu trebuie sa…