Alimentul care îţi distruge ficatul şi pancreasul Oamenii de știința au descoperit ca popcornul te imbolnavește de cancer la ficat, cancer testicular sau pancreatic. Cum este posibil acest lucru? Cercetatorii au explicat de ce popcornul este atit de nociv și ne sfatuiesc sa consumam cit se poate de rar acest tip de aliment, ori sa renunțam de tot la el. Popcornul conține anumite substațe chimice care ajung in organism și in timp dezvolta boli pr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

