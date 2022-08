Stiri pe aceeasi tema

- Ai auzit vorbindu-se de fructul care are gust de carne de porc? Acest fruct, in general, il regasim in magazinele alimentare sau la un restaurant vegan. Daca nu știai, iata cateva informații despre ce gust are jackfruit-ul, cum se mananca, beneficiile nutriționale și multe altele. Și inca ceva, ai sa…

- Miercuri, 13 iulie, la ora 12, porțile Electric Castle se vor deschide pentru a primi publicul venit de la sute sau chiar mii de kilometri distanța. Pentru toți cei peste 250.000 de participanți așteptați in cele 5 zile de festival, organizatorii au pregatit un scurt ghid care sa ii ajute sa parcurga…

- Mandatul selecționerului Romaniei, Edi Iordanescu, va fi prelungit indiferent de rezultatele din septembrie, chiar daca naționala termina pe ultimul loc grupa din Liga Națiunilor. FRF merge pe mana lui Edi Iordanescu (44 de ani) și in preliminariile Euro 2024. Anunțul a fost facut de directorul tehnic,…

- Știai ca in Romania exista un loc unde oamenii traiesc 100 de ani? Nu, nu este o gluma. Probabil acum va intrebați cum se numește aceasta locaitate, dar și cum reușesc oamenii de acolo sa aiba o viața lunga. Ei bine, se pare ca localnicii din Carpinet, judetul Bihor, au descoperit secretul longevitații.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze speciale a venit cu amanunte despre perchezițiile desfașurate ieri, in dosarul contrabandei cu produse din carne: cantitatea acesteia se ridica la 140 tone.

- Violența domestica constituie infractiune si se pedepseste. Acesta este primul lucru pe care ar trebui sa știe toți maramureșenii. Potrivit legii, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, vatamare corporala, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte savarșite asupra unui membru de familie, limita…

- La nivelul ANAF, juriștii au stabilit ca prevederile intrate in vigoare de la 1 martie privind reincriminarea ca penala a faptei de reținere și nevirare a unor contribuții și impozite se aplica obligațiilor pentru luna martie, care au devenit scadente cel mai devreme la data de 25 aprilie inclusiv,…

- Dupa ce s-a dat alerta de salmonella prin sistemul național de protecție a consumatorilor, au fost retrase de pe rafturile celor mai mari supermarketuri și rețele alimentare sandvișurile cu carne de pui, salate și mancarurilor gata preparate, iar in unele cazuri produsele au fost smulse chiar din mainile…