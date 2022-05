Stiri pe aceeasi tema

- Lamaia și sucul de lamaie sunt adevarate medicamente pentru organismul tau. Ficatul are nevoie de lamai pentru ca acestea sunt un excelent stimulent natural pentru ficat, prin capacitatea sucului de lamaie de a dizolva acidul uric și alte toxine acumulate in ficat. Sucul proaspat de la o lamaie adaugat…

- O persoana aflata in stare de epuizare de suprarenale are mari dificultati in mentinerea unei glicemii normale. Motivul este functionarea anormala a cailor metabolice de productie a energiei glucozei pornind de la carbohidrati si grasimi. De aici, nevoia persoanei de a consuma direct zahar, pentru a…

- Pandemia și teama de razboi afecteaza grav calitatea somnului adulților, atenționeaza specialiștii. Cele mai recente cercetari realizate de experții Asociației Americane de Sanatate arata ca, in ultima vreme, foarte mulți oameni au dezvoltat tulburari de somn, fie dorm prea puțin, fie prea prost. …

- Vaccinarea antigripala se poate face foarte usor la nivelul farmaciilor cu circuit deschis, a declarat marti presedintele Comisiei de Sanatate din Senat, Adrian Streinu Cercel. In momentul de fata este si disponibilitate din partea unor lanturi de farmacii pentru a participa la programele de vaccinare.…

- Fructul care ajuta la reglarea tensiunii arteriale. Acest fruct este unul dintre cele mai iubite citrice datorita gustului sau unic și al beneficiilor pe care le are pentru organism, infrumusețeaza parul și reduce nivelul de colesterol.

- Ca sa funcționeze, fiecare celula din organism folosește drept combustibil o forma de zahar numita glucoza. Creierul are nevoie de jumatate din toata energia produsa prin arderea glucozei, toate funcțiile sale fiind dependente de un nivel optim al glicemiei. Dezechilibrul caracterizat prin valori crescute…

- Filiala Bacau a Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania implementeaza in perioada 01.02.2022-30.09.2023 Proiectul “Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viața mai buna!”, in parteneriat cu Primaria Blagești, Primaria Comanești și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alexandru Arșinel se confrunta de o buna perioada de timp cu probleme de sanatate. A suferit o operație anul trecut, i-a fost montat un stent, are și diabet, iar acum anunța noi probleme. Intr-un interviu pentru Antena Stars, actorul in varsta de 82 de ani a spus ce-l supara acum. Arșinel nu mai iese…