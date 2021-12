Alimentul banal care vindecă ficatul și bolile respiratorii: înlătură toată otrava din organism Lamaia și sucul de lamaie sunt adevarate medicamente pentru organismul tau. Ficatul are nevoie de lamai pentru ca acestea sunt un excelent stimulent natural pentru ficat, prin capacitatea sucului de lamaie de a dizolva acidul uric și alte toxine acumulate in ficat. Sucul proaspat de la o lamaie adaugat intr-un pahar mare de apa și baut dimineața funcționeaza ca un detoxifiant ideal. In cel mult 5 minute, ai cel mai bun tonic pentru ficat.Nivelurile crescute de vitamina C si antioxidanti din lamai ar putea ajuta la prevenirea si chiar tratarea astmului, o afectiune care face peste 300 de milioane… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

