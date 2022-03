Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal se va desfașura in Qatar, in perioada 21 noiembrie – 18 decembrie 2022. FIFA a pus la vanzare biletele de intrare la meciuri, care sunt cele mai ieftine bilete de la Campionatul Mondial din Mexic din 1986 incoace. Fanii fotbalului din Qatar vor avea parte de o categorie…

- Exista multe ingrediente și alimente pe care mulți oameni nici nu apuca sa le guste sau sa viseze la ele intr-o viața. Este unul cu totul special care se regasește in multe rețete, dar in cantitați foarte mici. Acest lucru se intampla pentru ca are o aroma foarte intensa, dar și pentru ca trebuie sa…

- Alimentul care face senzație pe internet. Marul negru sau fructul budinca de ciocolata se spune ca are un gust foarte bun, care seamana destul de mult cu gustul unei creme de ciocolata. Fructul arata ca un mar verde, insa in momentul in care se coace la interior devine negru-ciocolatiu și pulpa lui…

- O companie sud-coreeana a lansat in aceasta saptamana un model inedit de masca, menit sa le asigure mai mult confort persoanelor care merg la restaurant in spatii inchise: masca doar pentru nas. Produsul se numeste „kosk“ si este alcauit dintr-o parte fixa, care acopera nasul, si o parte detasabila,…

- Andreea Balan este una dintre cele mai indragite și apreciate vedete de la noi din țara, iar artista a demonstrat in nenumarate randuri ca este și o femeie puternica. Aceasta pare ca și-a inceput anul in vacanțe pe lux și opulența, asta dupa ce in urma cu cateva zile a petrecut momente de vis in Dubai,…

- Capitala București va deveni in curand neincapatoare, la volumul de noi cartiere rezidențiale care se construiesc. Recent, unul din jucatorii importanți imobiliari, Speedwell, a anunțat demararea unui nou proiect masiv de cartiere rezidențiale. Primul va fi in Sectorul 1, investiția ajungand la aproximativ…

- Cat costa coroana regelui Cioaba și ce avere are casa sa ”regala”. Situația sa financiara nu se apropie nici pe departe de cea a unui suveran monarhal. Cele mai de preț bunuri ale autointitulatului rege al romilor de pretutindeni, sunt…corona regala și lanțul sau medalion cu care pozeaza la evenimentele…

- Medicamentul este produs de compania Pfizer, iar studiile arata ca reduce riscul de spitalizare și de deces cu aproape 90%, daca este administrat in primele zile de boala.Pilula a fost aprobata in Statele Unite și este in curs de autorizare și in Europa. Prețul va fi insa unul extrem de ridicat, intre…