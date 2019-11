Alimentul absolut INDISPENSABIL vieții și pe care Rusia îl produce în cantități atât de mari încât nu mai are unde să-l depoziteze Productia de zahar a Rusiei s-a dublat in ultimul deceniu iar in sezonul actual ar urma sa inregistreze un salt de 20% pana la un nivel record, gratie conditiilor meteo favorabile, astfel incat producatorii sunt obligati sa depoziteze zaharul rafinat in aer liber (ceea ce ii afecteaza calitatea) sau in depozite independente la costuri suplimentare, transmite Bloomberg. "Suntem obligati sa facem acest lucru pentru ca nu mai avem spatii de depozitare. Este posibil ca ulterior acest zahar sa trebuiasca sa fie reprocesat din nou deoarece nu stim cum un cumparator ar putea achizitiona acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

