Oamenii de stiinta au intocmit o lista cu plante mai putin cunoscute care ar putea fi in meniu pana in 2050, scrie BBC. In viitor, ati putea lua micul dejun cu banane false sau gustati fructe de copac pandanus. Razboiul din Ucraina a evidentiat pericolele dependentei de cateva recolte comercializate la nivel global. Cu 90% din calorii provenind din doar 15 culturi, expertii de la Royal Botanic Gardens din Kew, Londra, cauta ingrediente pentru dietele pe viitor. Schimbarile climatice cresc riscul unor “socuri alimentare” severe, in cazul in care recoltele nu se fac si preturile produselor de baza…