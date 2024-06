Alimentele ultraprocesate, vândute ca țigările cu avertismente! Alimentele ultraprocesate (ultra-proccessed foods – UPF) trebuie vandute cu avertismente ca și țigarile și, de asemenea, trebuie sa fie puternic impozitate din cauza impactului grav asupra sanatații și creșterii mortalitații, este de parere prof. Carlos Monteiro. Aceste alimente, care inlocuiesc dietele sanatoase ”in toata lumea”, cu toate dovezile tot mai clare in privința riscurilor […] The post Alimentele ultraprocesate, vandute ca țigarile cu avertismente! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele ultraprocesate (UPF) inlocuiesc dietele sanatoase “peste tot in lume”, in ciuda dovezilor tot mai numeroase privind riscurile pe care le prezinta și ar trebui sa fie vandute cu avertismente de tip tutun, potrivit nutriționistului care a inventat termenul, transmite The Guardian. Profesorul…

- Alimentele ultraprocesate inlocuiesc dietele sanatoase „pe tot globul”, in ciuda riscului pe care il reprezinta pentru sanatate și ar trebui sa fie vandute impreuna cu avertismente similare cu cele de la tutun, spun specialiștii, relateaza The Guardian.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care le impune vanzatorilor din unitațile comerciale și personalului din localurile publice obligația de a solicita actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice și a produselor din tutun, pentru a verifica implinirea varstei de…

- Tutunul, alimentele ultraprocesate, alcoolul și combustibilii fosili ucid 2,7 milioane de oameni pe an in Europa. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) acuza corporațiile ca obstrucționeaza politicile publice pentru profit și cere guvernelor sa aplice reglementari mai stricte in domeniul sanatații.

- Țigarile electronice și produsele din tutun creaza ”o dependența greu de invins”, o soluție fiind educația și informarea adolescenților, efectuate de specialiști de la Institutul ”Marius Nasta”, afirma dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului. ”Intr-o lume in care politica de marketing poate induce…

- Noua persoane au fost arestate preventiv și alte patru plasate in arest la domiciliu in dosarul rețetelor false pentru Ozempic, un medicament destinat tratamentului pentru diabet, utilizat și pentru slabit, transmite Agerpres. Decizia a fost pronunțata de Tribunalul București, iar procurorii au anunțat…

- Senzația de foame poate fi un obstacol major in calea menținerii sau pierderii in greutate. Nutriționistul Mihaela Bilic ne ofera soluții pentru a ne satura cu alimente care au un aport caloric redus, dar un efect de sațietate ridicat. Cheia se afla in alegerea corecta a alimentelor bogate in fibre…

- Consumul mare de alimente ultraprocesate este legat de un risc ușor mai mare de deces prematur. Concluzia aparține oamenilor de știința americani, in urma unui studiu realizat pe o perioada de 30 de ani și publicat in The BMJ.