Alimentele ultra-procesate măresc riscul de cancer Specialiștii din cadrul Centrului internațional pentru cercetarea cancerului (CIRC) spun ca inlocuirea alimentelor ultra-procesate cu produse proaspete, sanatoase poate reduce riscul de multe cancere. Este concluzia unui studiu (Food processing and cancer risk: results form the prospective EPIC cohort study) de cohorta prospectiv EPIC, care a monitorizat peste 450.000 de persoane din zece țari europene, o perioada de 25 de ani. Acest studiu, potrivit Sante magazine, confirma rezultatele unui alt studiu, NutriNet-Sante, realizat in Franța. Concret, consumul de alimente ultra-procesate este asociat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

