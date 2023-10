Alimentele ultra-procesate dau depedență, ca nicotina, cocaina sau heroina O ampla cercetare, de data recenta, demonstreaza ca alimentele ultra-procesate creeaza o depedența comparabila cu cea indusa de nicotina, cocaina sau heroina. Aceasta cercetare se bazeaza pe 281 de studii efectuate in 36 de țari. Datele colectate indica faptul ca 14% dintre adulți sunt dependenți de unele alimente ultra-procesate. Aceasta cercetare a fost coordonata de Ashley Gearhardt, profesor la Universitatea din Michigan. Combinația de glucide rafinate și de grasimi, frecventa in alimentele ultra-procesate, pare sa aiba un efect supra-adictiv asupra sistemelor de recompensa cerebrala, ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata listele partidelor politice cu posibilii candidați pentru alegerile europarlamentare de anul viitor nu au fost batute in cuie, dar, in mare, se cam știe cine va merge de la fiecare formațiune politica. Insa, la PNL, se contureaza deja cateva surprize de proporții. Potrivit informațiilor noastre,…

- Datele care demoleaza Europa: 98% dintre europeni respira aer poluat extrem de nociv, asociat cu 400.000 de decese pe anAproape toata lumea din Europa respira aer toxic. O investigație a The Guardian a descoperit ca 98% dintre europeni respira aer poluat extrem de nociv, asociat cu 400.000 de decese…

- Un consum sporit de alimente ultra-procesate creste riscul de a dezvolta hipertensiune arteriala, conform unui studiu realizat in Israel, a anuntat Universitatea din Haifa (UH). Studiul a constatat de asemenea ca alimentele ultra-procesate cresc riscul de exces de grasimi in singe (hiperlipidemie),…

- Organizația Mondiala a Sanatații OMS) și autoritațile sanitare americane au anunțat, vineri, ca supravegheaza indeaproape noua varianta a virusului infecției Covid-19, chiar daca pentru moment impactul potențial al numeroaselor mutații ale BA.2.86 este necunoscut. OMS a decis sa includa noua varianta…

- Primarul Timișoarei și președintele USR Timiș, Dominic Fritz, are investiții in valoare cumulata de 29.000 de euro (142.000 de lei) la firme americane și germane. Printre companiile care se bucura de increderea edilului se numara Netflix, Samsung și Siemens Healthineers. In ce iși investește un primar…

- Valorile extreme de aproximativ 38 de grade Celsius masurate in ultimele zile la suprafața oceanului vin sa confirme avertismentele anterioare repetate privind incalzirea apelor din statul aflat in sud-estul SUA, spun specialiștii citați de The Guardian.Temperatura de suprafața a oceanului in zona Florida…