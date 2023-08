Alimentele se ieftinesc. Prețurile vor fi plafonate începând de marți Romanii vor gasi la raft alimente de baza mai ieftine, dupa ce Executivul a decis plafonarea adaosului comercial pentru acestea. De astazi, 1 august, intra in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului care plafoneaza adaosul comercial la alimentele de baza. Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe de produse alimentare se vor limita pentru o […] The post Alimentele se ieftinesc. Prețurile vor fi plafonate incepand de marți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

