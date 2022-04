Stiri pe aceeasi tema

- Impistritul oualor, obicei pastrat inca viu in unele sate maramureșene, se practica intotdeauna in Saptamana Mare (Saptamana Patimilor). Din dorința de a ne apropia cat mai mult de obiceiurile din lumea satului, marți, 19 aprilie, de la ora 12:00, Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures…

- 10 APRILIE, Duminica Floriilor, pentru creștinii catolici, incepe Saptamana Mare, cunoscuta și sub denumirea de Saptamana Patimilor, urmand ca pe 17 aprilie The post 10 APRILIE, Duminica Floriilor, pentru creștinii catolici, incepe Saptamana Mare first appeared on Partener TV .

- Duminica Floriilor 2022 pentru catolici: Ce traditii se respecta in aceasta zi? Anul acesta, Floriile pica pe data de 10 aprilie pentru catolici, iar pentru creștinii ortodocși, Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim va fi pe data de 17 aprilie. Dupa Duminica Floriilor, pentru creștinii catolici…

- Alimentele care fermenteaza vin cu beneficii uimitoare pentru organism. Acestea echilibreaza microbiomul intestinal. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- 7 superstiții inedite despre mamaliga. De ce este interzis sa o mananci din ceaun sau direct de pe facaleț. Cum romanii sunt un popor superstițios, superstițiile apar din aproape orice. Sunt superstiții despre nunta, despre moarte, chiar și despre mamaliga. Iata care sunt acestea. 7 superstiții inedite…

- Multe dintre fructe oxideaza rapid atunci cand iau contact cu aerul liber. Deși oxidarea nu inseamna neaparat ca mancarea nu mai este buna de consum, exista totuși unele modificari care trebuie luate in considerare și pe care trebuie sa le cunoști și tu! De menționat este ca fructele cele mai predispuse…

- Cand pica Pastele 2022 ortodox și catolic. Sarbatori de Paste 2022 și in urmatorii ani. Cand cade in anul 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pastele ortodox 2022 este in data de 24 aprilie, iar Pastele catolic 2022 se sarbatorește in 17 aprilie. Pastele este o sarbatoare a carei data este…

- Gigantul Lidl se confrunti cu noi probleme, cel puțin pe piața din Ungaria. Lidl este obligata sa introduca o restricție cantitativa din februarie, dupa ce guvernul ungar a aprobat o noua lege. In decembrie 2021, parlamentul a adoptat o noua propunere de modificare pentru a preveni risipa de alimente.…