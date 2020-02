Alimentele pe care nu ai voie sa le consumi negatite. Sunt un real pericol pentru sanatate Sunt cateva alimente care sunt un adevarat pericol daca sunt consumate fara sa fie gatite, scrie antena3.ro.Iata care sunt acestea:1. Cartofii: Contin doua substante numite solanina si chaconina, considerate a fi toxice pentru organism daca sunt ingerate in cantitati mari.2. Vinetele: Ca si cartofii contin solanina. Specialistii sustin ca acest compus duce la inhibarea absorbtiei de calciu.3. Legumele boabe: Legumele boabe ca fasolea rosie, soia sau mazarea nu trebuie consumate crude deoarece co ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

