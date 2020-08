Alimentele pe care le poţi consuma chiar şi după ce acestea expiră Daca iți este teama sa consumi alimente și dupa data expirarii, trebuie sa știi ca acestea sunt la fel de sanatoase și dupa ce au ieșit din termen. Lapte - Va rezista cu pana la 50% mai mult daca este ținut la o temperatura mai mica. Incearca sa-l ții in spatele frigiderului decat pe ușa. Daca s-a acrit, il poți folosi la clatite. Oua - Pot fi pastrate intre trei și cinci saptamani, insa la o temp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul ucigașului Valentinei Nica se apropie de final și la Curtea de Apel Ploiești. Se pare ca nu se intrevede o soluție favorabila tanarului acuzat ca și-a ucis prin incendiere fosta iubita. Cosmin Dan a cerut la ultimul termen, saptamana trecuta, recuzarea completului care judeca apelul sau la…

- Cotațiile euro au urcat pe piețele asiatice, la inceputul saptamanii trecut, la peste 4,85 lei, iar in dimineața primei zile a acestei saptamani s-a petrecut o situație similara, moneda unica atingand un varf de 4,855 lei. Deschiderea pieței locale s-a facut la 4,842 lei/1 euro, tranzacțiile monedei…

- Expertii sustin ca mai avem putin si egalam cifrele din aprilie ale pandemiei cu noul coronavirus, iar Guvernul a pus la punct proiectul prin care vrea sa aduca reglementarile privind carantinarea, izolarea si internarea obligatorie pe linia ceruta de Curtea Constitutionala.

- Doi betivi vor sa se lase de baut si nu stiu cum sa faca.Unul dintre ei zice:− Stiu cum sa ne lasam de baut. Fii atent, mai avem o sticla de vin. Tu o ascunzi la spate si eu trebuie sa ghicesc in ce mana este. Daca ghicesc, o bem si pe-asta, daca nu… ne lasam, ce sa mai!Zis si facut.Celalalt ascunde…

- Este greu de spus cum partidul „Acțiune și Solidaritate” și Partidul Șor se vor manifesta mai departe in Parlament, dar la nivel municipal ei acționeaza distructiv. Și, in același timp, surprinzator de organizat și coordonat. Se creeaza impresia ca in Consiliul Municipal Chișinau, reprezentanții celor…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca se incearca "sa se astupe anumite lucruri" sub starea de alerta. Ciolacu a punctat ca PSD nu va vota prelungirea starii de alerta asa cum a fost aceasta pana acum, iar social-democratii au stabilit ca prelungirea starii de alerta…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP.Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente",…

- Horoscop 29 mai 2020 Berbec Nativii Berbec sunt invaluiti de iubire in aceasta zi. Pregatiti o surpriza frumoasa pentru sufletul vostru pereche, ori pentru acea persoana speciala fata de care v-ati atasat. Cu siguranta va aprecia si veti transforma idila intr-o frumoasa poveste de dragoste.…