Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii au fost internați cu meningita la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan" din Suceava, saptamana trecuta. In ultima luna, au fost confirmate 25 de cazuri de meningita, majoritatea la copii, atat de natura virala, cat și bacteriana.

- In plin sezon estival, romanii nu se mai uita la bani atunci cand sunt in vacanța. Cu toate acestea, ar trebui sa fie atenți la ce produse aleg sa consume. Potrivit specialiștilor, ar trebui sa evitam alimentele vandute de vanzatorii ambulanți pe plaja. De ce? Ce conțin alimentele vandute pe plaja Cei…

- Unul dintre avantajele de a sta intr-un hotel este micul dejun cu care te poți rasfața in fiecare dimineața, nu-i așa? Ce poate fi mai frumos decat sa fii intampinat dimineața cu un bufet uriaș de preparate care mai de care mai savuroase. Cu toate acestea, ar fi bine sa te gandești cu atenție la […]…

- Cand vine vorba de ceea ce consumam, din pacate, din ce in ce mai multe alimente sunt procesate sau ultraprocesate. Un studiu facut in urma cu 30 de ani, și readus in actualitate, trage un semnal de alarma cu privire la alimentele ultraprocesate pe care ar trebui sa le eviți, explicand și care este…

- Deși majoritatea gospodinelor sunt experimentate, nu de puține ori se intampla ca alimentele sa se prinda de tigaie atunci cand le prajesc, și nu din vina lor neaparat. Dar, pentru a preveni astfel de situații, exista anumite trucuri care te invața cum eviti ca alimentele sa se prinda de tigaie atunci…

- Exista un citat care spune ca suntem ceea ce mancam. Tu știai ca unele dintre cele mai des consumate alimente pot fi, de fapt, toxice? Specialiștii spun ca pot provoca probleme serioase de sanatate și chiar pot fi fatale. Ce mancaruri ar trebui sa eviți. Otravesc organismul și favorizeaza apariția cancerului.

- Atenție la alimentele din carne cruda sau preparate insuficientToxinfecțiile și colecististita sunt cele mai frecvente afecțiuni care ne trimit la urgențe in perioada sarbatorilor de Paște. Toxinfecțiile sunt cauzate cel mai adesea de consumul unor alimente contaminate cu bacterii sau de faptul ca mancarea…

- Top 5 alimente care ne otravesc organismul și trebuie evitateDr. Cezar, unul dintre cei mai cunoscuți cardiologi, a vorbit la Antena 3 CNN despre alimentele care ne otravesc organismul și trebuie evitate.Doctorul Cezar, celebrul cardiolog, a fost invitat in cadrul emisiunii Sinteza Zilei,…