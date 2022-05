Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei copii și mai bine de un deceniu de casatorie cu William, Kate arata excepțional. Aceasta reușește sa iși pastreze silueta perfecta in urma unei diete stricte și a multor minute de mișcare pe zi.

- Francisca se bucura de un trup de invidiat la care multe femei doar viseaza. Vedeta a reușit sa slabeasca 20 de kilograme in doar patru luni! Ce a dezvaluit cantareața, dar și care este secretul ei. Artista a marturist și unde va petrece Paștele și cu ce bucate se va delecta la masa de sarbatoare.

- La 43 de ani, Paula Seling se bucura de un trup de invidiat, la care alte femei doar viseaza. Artista a dezvaluit ce dieta sanatoasa ține, dar și care este meniul de care ține cont cu strictețe in fiecare zi. Ce a marturisit indragita vedeta.

- Gina Pistol, in varsta de 51 de ani, a devenit pentru prima oara mama, in luna martie a anului trecut, cand a adus pe lume o fetița, pe Josephine. De atunci, viața vedetei și a lui Smiley s-a schimbat total. Recent, prezentatoarea TV s-a intors pe platourle de filmare și a dezvaluit cat a slabit dupa…

- Mihaela Bilic vine cu detalii pentru romani despre carnea de porc. Mulți oameni din țara noastra consuma tipul acesta de carne, deși nu este indicat in exces in regimul alimentar. Cu toate astea, evita sa o introduca in mesele copiilor. Toți care prefera sa o gateasca trebuie sa știe exact ce parte…

- Andra, in varsta de 35 de ani, este una dintre vedetele afectate de ceea ce se intampla in Ucraina de 13 zile, de cand a fost atacata de trupele rusești. Vedeta se gandește la cei doi copii ai sai, David și Ema și se roaga ca situația sa nu fie una mai drastica.Andra este printre vedetele care nu a…

- Cristina Șișcanu incearca sa iși regleze alimentația și sa aiba un stil de viața echilibrat. Aceasta a luat cateva kilograme in plus dupa sarcina, le-a dat jos, ulterior s-a ingrașat din nou. Pentru ca in ultima perioada nu mai era mulțumita de silueta sa, Cristina s-a pus pe treaba. Cat a reușit sa…

- Minodora Muntean, cunoscuta prin titulaturile de scena Minodora și Minodora la Maxxim, a dezvaluit cum a slabit 40 de kilograme in aproximativ doi ani de zile. Operația de micșorare a stomacului nu a dat roade, dar a gasit o alta soluție.