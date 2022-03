Stiri pe aceeasi tema

- Alte 571 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 280 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 5 343 de teste. Din numarul total de cazuri 17 sunt asociate cu contact in afara țarii, 16 din Ucraina (16 refugiați) și unul din Marea Britanie. Printre…

- Biroul de presa al Guvernului Ciuca reacționeaza la informațiile referitoare la o viitoare monitorizare a presei in scopul combaterii fenomenului fake news. Potrivit sursei citate este vorba despre o inițiativa a societații civile, iar guvernul nu a solicitat monitorizarea vreunui termen. „Guvernul…

- Expertul militar Oleg Zhdanov susține ca Vladimir Putin se afla deja intr-un buncar antiatomic din Siberia, mai exact in capitala Republicii Altai, Gorno-Altaisk, la peste 3.000 de kilometri de Moscova. Este a șaptea zi de cand Rusia a invadat Ucraina, iar din ce in ce mai multe orașe au fost bombardate…

- Noi scumpiri pentru Romania și intreaga lume. Presa internaționala anunța ca atacurile Rușiei asupra Ucrainei au provocat o noua creștere substanțiala a prețurilor in cazul petrolului, gazelor și aurului. Joi, petrolul a depașit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace. Gazele…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 9-Rusia, 6-Ucraina, 5-Spania, 4-Franța, 4-Irlanda, 3-Italia, 4-Marea…

- Potrivit ultimelor date ale Agentiei britanice de securitate sanitara, pentru populatia britanica de peste 65 de ani protectia impotriva spitalizarilor pentru COVID-19 continua sa fie de 90 % la trei luni dupa administrarea dozei de supra-rapel, sau booster.In ce priveste protectia pentru populatia…

- O asistenta medicala din Marea Britanie, care era in coma de 28 de zile in urma infecției cu COVID, a fost salvata dupa ce colegii sai au decis sa recurga la o soluție extrema. Monica Almeida, de 37 de ani, a fost internata pe 9 noiembrie, dupa ce pe 31 octombrie a primit rezultatul pozitiv la testul…

- Cele mai mari zece riscuri pentru economia europeana și globala sunt prezentate de Bloomberg într-un articol dedicat anului care va începe în curând. Este vorba de riscuri legate în principal de pandemie, dar și de conflicte comerciale și geopolitice:1. Mutația Omicron.…