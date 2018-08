Stiri pe aceeasi tema

- Bunicile noastre foloseau numai remedii naturiste pentru a trata diferite afecțiuni. Medicamentele erau un lux pe vremea lor, de aceea iși preparau acasa remediile. De necrezut, dar multe funcționeaza cu adevarat și sunt foarte folosite și in prezent. Am studiat „caietul” bunicii și am selectat cele…

- Timisul a fost sub cod portocaliu de vremea rea, pana la ora 18, insa pericolul in judet continua, din cauza codului galben de inundatii, emis de hidrologi. The post Mobilizare in Timis pentru a face fata posibilelor inundatii. In Poieni pompierii au intervenit deja. Prefectul judetului Timis, in teren…

- Timișoara nu este condusa de interlopi, iar așa-zisele grupari nu exista la momentul actual, cel puțin așa ii asigura pe locuitorii urbei șeful Poliței ... The post Șeful poliției municipiului susține ca in Timișoara nu exista grupari interlope appeared first on Renasterea banateana .

- O noua decizie a procurorilor lugojeni a devenit subiect de discutie in spatiul public. Magistratii lugojeni au decis sa ii cerceteze sub control judiciar pe indivizii care au pus la cale un furt in urma caruia ... The post Autorii jafului de la benzinarie au fost eliberati appeared first on Renasterea…

- Excesul de grasime din jurul coloanei vertebrale și de la subraț formeaza falduri de grasime, scrie estisuperba.ro. Cand sunteți imbracate, grasimea se stinge sub sutien de cele mai multe ori și acest lucru arata deranjant și chiar inestetic. Daca ai și tu aceasta problema și te simți jenata de grasimea…

- Desfașurat sub genericul „Nu cedam! Aparam statul de drept și justiția!”, mitingul desfașurat duminica seara in Piața Operei a reunit... The post Un nou protest la Timișoara, impotriva deciziei Curții Constituționale (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Lucrarile de investiții publice din mediul rural, in funcție de amploarea lor, au doua moduri principale de finanțare. Primul, din surse atrase... The post Modernizarea merge mai departe intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria e in cautarea unei societați care sa puna la punct documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Municipalitatea este dispusa sa plateasca pentru aceste servicii aproape 54.000 de lei. The post Elevii timișeni, in pericol! appeared first on Renasterea banateana .