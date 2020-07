Alimentele care scad nivelul zahărului din sînge Din ce in ce mai multi oameni sufera de prediabet, o problema de sanatate foarte serioasa, dar 90% dintre ei nici macar nu stiu. Prediabetul apare atunci cind nivelul glicemiei este mai mare decit in mod normal, dar nu este suficient de ridicat pentru a fi diabet de tip 2. Cei cu prediabet au, de obicei, o anumita rezistenta la insulina sau pancreasul lor nu este capabil sa produca suficienta i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

