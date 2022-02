Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele continua sa inregistreze cele mai mari scumpiri din ultimul deceniu la nivel mondial, din cauza preturilor uleiurilor vegetale, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut cu 28,1% in 2021, la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, si sperantele revenirii la conditii de piata mai stabile anul acesta sunt modeste, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare si-a continuat cresterea in luna noiembrie, pentru a patra luna consecutiv, stimulate de o cerere puternica pentru grau si produse lactate, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),

- Indicele preturilor de consum din Germania a inregistrat o crestere peste asteptari in luna noiembrie, ceea ce complica misiunea oficialilor Bancii Centrale Europene (BCE) care incearca sa ii convinga pe consumatori ca actuala crestere a preturilor este una temporara, transmite Bloomberg. Conform…

