Alimentele care provoacă dependenţă Daca faptul ca alcoolul și drogurile dau dependența este binecunoscut, trebuie sa știi ca exista și unele produse alimentare care creeaza dependența, precum ciocolata, brinza și chipsurile. Nu doar drogurile pot crea dependența, ci și alimente pe care poate le-ai consumat mereu fara sa te gindești la potențialul lor nociv. Acestea au anumiți compuși care stimuleaza producția de hormoni ai placerii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- De aproape 10 ani, Curtea Domneasca din Targoviste produce un sortiment de ciocolatica extrem de delicioasa si cu priza la turisti. Este vorba de ciocolata „Turnul Chindiei”, un sortiment cu rom si biscuite crocant.

- Persoanele pentru care viata inseamna munca nu vad nimic in neregula cu asta. Abia cand sanatatea incepe sa scartaie, iar unii chiar cad din picioare, incep sa constientizeze ca, de fapt, isi ascund problemele personale in spatele jobului.

- Recoltatul merelor s-a incheiat de cateva zile pe Valea Dambovitei, iar gospodinele continua munca si in bucatarie. Merele proaspete sunt ingrediente indispensabile pentru o placinta delicioasa cu mere.

- Va lipsește deja vara și simțiți ca nu ne-am putut bucura indeajuns de vacanțe anul acesta? Nicio problema! Ritmurile din piesa CBD va vor convinge ca in fiecare zi ne putem distra și simți bine ca in cea mai tare vacanța posibila. Colaborarea dintre cei doi artiști, NOSFE și LIMO, este cu atat mai…

- Oamenii de știința au descoperit ca consumul anumitor alimente duce la inflamații cronice și la dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Rezultatele studiului sint publicate in revista Journal of the American College of Cardiology. Potrivit iz.ru, oamenii de știința au dezvoltat un indice nutrițional pro-inflamator…

- V-ati intrebat vreodata de ce intr-un pachet sunt 20 de tigari? O tigara ridica nivelul serotoninei pentru 40 de minute. Scade hormonul, apare... pofta de inca o repriza de fumat. Un pachet asigura, asadar, 13 ore - o zi intreaga, daca excludam somnul. De 30 ani, exista mijloace... mecanice, sa le spunem,…

- Unii oameni nu sunt conduși doar de vicii, ci și de o dependența care și-a facut loc in acest secol. Desigur ca a existat dintotdeauna, dar in vremurile noastre nevoia aceasta a devenit exacerbata. Despre ce este vorba? Noua dependența a oamenilor Mihaela Bilic scoate in evidența faptul ca depedențele…

- Publicatia turca „Sabah” a prezentat o lista cu alimentele care contribuie la imbatrinirea pielii organismului uman. Pe primul loc se afla zaharul. Potrivit publicatiei, consumul de zahar duce la deteriorarea lipidelor si a proteinelor din organism. Prin urmare, pielea isi pierde din elasticitate si,…