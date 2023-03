Stiri pe aceeasi tema

- Legumele și fructele, pline de vitamine și nutrienți și benefice pentru organism, pot deveni dușmanul sanatații, daca nu ținem cont de modul lor de consum. Specialiștii au afirmat ca anumite legume pot deveni toxice și chiar sa provoace boli grave, in anumite circumstanțe. Fii la curent cu…

- Legumele și fructele, pline de vitamine și nutrienți și benefice pentru organism, pot deveni intocmai dușmanul sanatații, daca nu ținem cont de modul lor de consum. Specialiștii au afirmat ca anumite legume pot deveni toxice și chiar sa provoace boli grave, in anumite circumstanțe.

- Toți cumparam lapte din magazin, insa puțini sunt cei care se uita pe eticheta inainte de a alege produsul. Președintele Asociației Pro Consumatori (APC), conf. univ. dr. Costel Stanciu, a explicat ce greșeala fac romanii cand achiziționeaza acest tip de produs.

- Bucurestenii au profitat de vacanta elevilor, in aceasta saptamana, si au plecat in vacanta, in Bulgaria. Dar de ce acolo, si nu pe Valea Prahovei? Pentru conditiile mai bune si pentru preturile mai avantajoase. Foarte mulți romani, alaturi de germani sau englezi, aleg ca destinație de schi Bulgaria…

- Ce fac romanii cand gasesc un portofel cu bani. Cat de cinstiți sunt, de fapt, relva un studiu internațional defașurat in 16 orașe din toata lumea, aici intrand Europa, Asia, America de Nord și America de Sud. Așadar, unde traiesc cei mai cinstiți oameni din lume. Ai sa ramai surprins. Experiment inedit.…

- Lipsa medicilor oncologi, lipsa programelor naționale de screening și investigații esențiale care se pot face gratuit doar pe hartie, nu și in realitate sunt cateva dintre problemele cu care se confrunta romanii cu suspiciune de cancer, avertizeaza specia

- Potrivit unei informari a ANSVSA in urma unei suspiciuni de contaminare cu corp strain de natura metalica, SC Firenze Com S.R.L a initiat retragerea de la comercializare si de la clienti a unor loturi de figurine de Craciun din ciocalata fina cu lapte, produse de Heilemann & Viba, Germania. Figurinele…

- Lista medicamentelor pentru cancer care lipsesc din farmacii crește de la o zi la alta. Cel puțin 8 tratamente vitale pentru cancer nu se gasesc in farmacii, iar unii bolnavi sunt nevoiți sa-și amane ședințele de chimioterapie. Ministerul Sanatații recunoaște lipsa a 3 medicamente, dintre care doua…