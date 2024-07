Stiri pe aceeasi tema

- Alimente grase și carne grea Medicul Anca Hancu a oferit cateva sfaturi utile in cadrul unei emisiuni televizate.„Este esențial sa știm ce sa evitam in aceasta perioada pentru a ajuta organismul in procesul de termoreglare. Alimentele foarte grase și cantitațile mari de carne sunt de evitat, deoarece…

- Cateodata, ne confruntam cu problema tevilor infundate si mirosului neplacut de canalizare. Unele deseuri alimentare nu trebuie aruncate deloc in chiuveta, inf0rmeaza Rador Radio Romania.De exemplu, zatul de cafea pare inofensiv, insa poate provoca infundarea tevilor.

- Este un clișeu atunci cand te intalnești cu persoane care au 100 sau 110 ani sa le intrebi: „Ce ai facut ca sa traiești atat de mult?”. Inevitabil va aparea un raspuns interesant și neașteptat. Pește și cartofi in fiecare vineri. Bea un pahar de tarie in fiecare zi. Șunca la micul-dejun. Vin și ciocolata.…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul va lansa o invazie a orașului Rafah din sudul Gazei, indiferent de discuțiile cu Hamas.Intre timp, continua eforturile de a ajunge la un acord pentru o incetare a focului și eliberarea ostaticilor.

- Zambetul este cartea de vizita a fiecaruia dintre noi și poate fi eclipsat din cauza cariilor, atat din punct de vedere estetic, cat și in ceea ce privește durerea puternica și incomoda pe care acestea o cauzeaza.In lupta pentru un zambet perfect, prevenirea cariilor este una dintre cele mai importante…

- Intr-un moment sau altul, fiecare dintre noi ne confruntam cu probleme legate de infundarea țevilor de canalizare, este inevitabil. Resturile aruncate in sistem se acumuleaza zilnic și, in timp, formeaza depuneri care blocheaza sistemul de canalizare. O astfel de problema poate fi și dificila și dezagreabila,…

- Intalnirile cu serpii pe munte devin tot mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care ating serpii, avertizeaza Salvamont. „Serpii veninosi nu ataca decat atunci cand sunt atacati sau surprinsi. Daca locuiti sau calatoriti in zone in care…