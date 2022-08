Stiri pe aceeasi tema

- Multe doamne și domnișoare incearca sa aiba un stil de viața echilibrat și sa iși mențina silueta dupa ce ajung la numarul de kilograme dorite. Sportul și alimentația trebuie sa faca o echipa buna atunci cand te decizi sa iți schimbi imaginea sau sa lucrezi la corpul tau. Exista anumite alimente pe…

- Specialiștii recomanda sa consumam cele 7 alimente care sunt benefice pentru creierul uman. De la oua și pește la nuci și legume verzi, iata care sunt acele produse pe care trebuie sa le includem in regimul nostru alimentar de zi cu zi. Sunt gustoase, hranitoare și iți dau o stare de spirit foarte buna.…

- Foarte multe persoane, imediat cum deschid ochii, sunt cu ganduul la o ceașca de cafea. Ba chiar sunt unii oameni care nu pot funcționa daca nu au baut, la prima ora, macar o gura de cafea. Exista insa și o categorie de persoane care nu consuma aceasta bautura deloc, așa ca iși iau energia și țin cont…

- Inainte de o calatorie cu avionul unul dintre cele mai importante aspecte este alimentația corecta. Pilotul Cezar Osiceanu a explicat care este alimentația corecta a pasagerului inainte de zbor.„Haideți sa vorbim și despre alimentația pasagerului. Pana in pandemie, companiile de linie se laudau cu meniurile…

- Odata cu inaintarea in varsta, organismul uman devine din ce in ce mai slabit. O alimentație sanatoasa poate prelungi durata de viața și contribuie la o sanatate mult mai buna. Iata cateva alimente pe care ar trebuie sa le consumi, conform specialiștilor. Cat de important este un stil de viața sanatos…

- Colesterolul este un tip de grasime de care organismul are nevoie pentru a funcționa in mod normal. Aceasta substanța are o consistența ceroasa produsa de ficat și se regasește in sange. O alimentație echilibrata poate produce lucrurile de care are nevoie corpul. Unele alimente au prea mult colesterol,…

- Pentru a da rezultatele scontate in timpul antrenamentelor, dar și pentru a pastra tonifierea cat mai mult timp dupa incheierea acestora, sportivii au nevoie de o alimentație corecta. Vezi un pic mai jos care sunt alimentele pe care poți sa le consumi dupa ce mergi la sala și care sunt beneficiile acestora.…

- De cele mai multe ori, atunci cand simțim ca nu avem energie apelam la o cafea. Aceasta ne va da energie, insa cel mai important lucru in aceste cazuri este nutriția. Exista anumite alimente care te vor scapa de oboseala odata ce le-ai consumat. Alimente care te scapa de senzația de oboseala Unul dintre…