Alimentele care nu te balonează. Așa poți să arăți excelent în sezonul estival Nutriționiștii au anunțat care sunt alimentele care nu te baloneaza, in contextul in care sezonul estival bate la ușa, iar romanii vor sa arate excelent in aceasta perioada. Ce ceai și ce fruct nu ar trebui sa iți lipseasca de la plaja, vezi in randurile de mai jos. Ce alimente au rolul de a reduce […] The post Alimentele care nu te baloneaza. Așa poți sa arați excelent in sezonul estival appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța au depistat 5 persoane, banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc. In noaptea de 29 spre 30 aprilie a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, impreuna…

- Daca iți dorești o rochie delicata și subțire, merita sa pui accent pe modelul din voal. Acest articol vestimentar nu trebuie sa-ți lipseasca din garderoba, pentru ca este fluid, lejer și poate fi purtat in numeroase combinații. Totodata, datorita lejeritații materialului, ai ocazia sa accesorizezi…

- Conform CU 615 din 12 aprilie, se vor amenaja doua beach baruri sport, dotari agreement copii, cabina schimb si nu numai Primaria municipiului Constanta a emis un certificat de urbanism pentru societatea Vega Turism SA, prin care se fac pregatirile pentru sezonul estival pentru plaja din statiunea Mamaia,…

- Ștrandul din orașul Baia de Arieș, pregatit pentru sezonul estival. Primaria a cumparat 100 de șezlonguri de plaja Primaria Baia de Arieș se pregatește pentru deschiderea sezonul estival la ștrandul din oraș. Administrația locala a cumparat recent 100 de șezlonguri de plaja. Primaria Baia de Arieș a…

- Abia a inceput luna martie, prima luna de primavara calendaristica, dar chiar și așa, gandul multor romani, mai ales in contextul oboselii acumulate și a stresului de zi cu zi, zboara deja la concediul din vara. Și la mult-așteptata vacanța din sezonul cald. Nu sunt puțini cei care se intreaba daca…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a anuntat ca au fost identificate mai multe solutii temporare pentru sezonul estival 2022 privind concesiunea plajelor, mai ales ca acum plajele sunt cadastrate.Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, ministrul Antreprenoriatului si Turismului,…

- Grecia vrea sa dea drumul mai repede la sezonul estival 2022. Primii turiști sunt așteptați de la 1 martie Grecia se pregateste sa deschida sectorul turistic estival pentru anul 2022 mult mai devreme fața de alți ani. Autoritațile elene anunța relaxarea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii Uniunii…

- Grecia ar vrea ca anul acesta sa primeasca turiști incepand cu 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Astfel, se anunța o relaxare a restricțiilor anti-COVID. „Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori in sezonul estival mai devreme ca pana…