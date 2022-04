Stiri pe aceeasi tema

- A avea un colon sanatos este esențial pentru a avea un corp sanatos, in general. Problemele gastrointestinale nu sunt neobișnuite in societatea noastra. Acest lucru se datoreaza in mare parte faptului ca alimentele pe care majoritatea dintre noi o consuma sunt lipsite de nutrienți și sunt bogate in…

- Lidl Romania continua sa sprijine persoanele vulnerabile din toata țara și organizeaza in 182 de magazine o noua colecta de alimente, in parteneriat cu Federația Bancilor pentru Alimente din Romania. Astfel, in perioada 11 aprilie – 1 mai, clienții sunt invitați sa doneze produse alimentare neperisabile…

- Condimentul care te scapa de raceala și gripa. In sezonul in care gripa și raceala „iși fac de cap” avem la indemana o serie de remedii naturiste care sa ne ajute sa trecem mai ușor peste aceasta perioada.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni ca nu exista motiv pentru a se renunta la izolarea persoanelor care sunt infectate cu noul coronavirus si au simptome, informeaza AGERPRES . ”Trebuie sa stea in izolare. Si daca este bolnav de gripa, este bine sa stea in izolare. (…) Discutam de…

- Pentru ca exista in continuare multe persoane fizice sau juridice care ignora cu buna stiinta normele legale in privinta gestionarii deseurilor, saptamana trecuta, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au aplicat 138 de sanctiuni persoanelor fizice si juridice in valoare totala…

- Numarul mare de imbolnaviri de saptamana aceasta a insemnat foarte multe decizii de izolare si carantinare, aproape 350.000 sunt active in acest moment. Ministerul Sanatatii a facut ieri mai multe precizari legate de emiterea acestor documente, precum si despre eliberarea concediilor medicale. Cadrul…

- "Apa potabila este impartita bacauanilor prin 11 puncte de distribuire, intre orele 8,00- 18,00", a precizat primarul municipiului Bacau.Persoanele aflate in carantina care apeleaza numarul de telefon 0733.551985 primesc apa potabila la domiciliu prin intermediul reprezentantilor Politiei Locale, respectandu-se…