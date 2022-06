Alimentele care îi afectează grav pe copii. Ce spune ultimul studiu al specialiștilor Alimentația este foarte importanta pentru buna funcționare a organismului uman, atat pentru adulți, insa in special pentru copii, mai ales atunci cand sunt in creștere. Un studiu recent a aratat care sunt cele mai nocive alimente pentru cei mici. Cum sunt afectați copiii de alimentele procesate Un nou studiu a aratat ca cei mici cu […] The post Alimentele care ii afecteaza grav pe copii. Ce spune ultimul studiu al specialiștilor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile agricole afecteaza puternic solul și „poate dura zeci de ani pentru ca acel sol sa se refaca”, potrivit unui studiu realiazt de cercetatorii suedezi. Nu in ultimul rand, greutatea tot mai mare a utilajelor reprezinta o amenintare la adresa productivitatii agricole, potrivit BBC. Aceștia susțin…

- Alimentația sanatoasa este cheia succesului catre un corp sanatos. Am auzit aceasta idee de multe ori, insa intr-o lume cu multe alimente procesate, ne este adesea foarte greu sa rezistam tentației. Așa cum exista alimente care pot provoca diferite tipuri de cancer, exista și alimente care ajuta la…

- Parul frumos, bine ingrijit și voluminos este principala frumusețe a oricarei femei. De asemenea, o alimentație corecta și sanatoasa ajuta la sanatatea parului, insa exista anumite alimente care pot provoca caderea parului, spun specialiștii. Ce alimente ar putea sa provoace caderea parului Ferește-te…

- Alimentația este un criteriu extrem de important pe care trebuie sa-l respectam daca vrem sa avem o viața lunga și sanatoasa. Se spune ca alimentația este cheia tinereții, lucru confirmat de oamenii in varsta, care au obiceiuri alimentare stricte și sanatoase. Obiceiuri alimentare sanatoase O alimentație…

- Țarile care permit ca inegalitatea veniturilor și inegalitatea economica sa creasca pe masura ce se imbogațesc iși fac cetațenii mai puțin fericiți, arata un nou studiu. Pana acum, cercetatorii au crezut ca inegalitatea era in mare masura irelevanta pentru nivelurile de satisfacție in viața, potrivit…

- Gazele naturale, combustibilii, cartofii si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica. The post Acestea sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an. Anunțul INS appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Lista animalelor care au rezultate bune la matematica a devenit mai lunga: dupa primate, albine si pasari, pestii de apa dulce au aratat la randul lor capacitati numerice elaborate, care merg pana la abilitatea de a opera calcule aritmetice, potrivit unui studiu publicat joi, relateaza AFP, potrivit…

- Unii pacienti care au avut COVID 19 se plangeau de dureri de cap, ameteala si de alte simptome neurologice, insa medicii nu puteau intelege complet cum afecteaza creierul virusul SARS Cov 2, relateaza EFE.Un studiu realizat de Universitatea din Tulane Louisiana, SUA a descris in detaliu cum afecteaza…