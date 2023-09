Alimentele care cresc riscul de hipertensiune arterială Un consum sporit de alimente ultra-procesate creste riscul de a dezvolta hipertensiune arteriala, conform unui studiu realizat in Israel, a anuntat Universitatea din Haifa (UH). Studiul a constatat de asemenea ca alimentele ultra-procesate cresc riscul de exces de grasimi in singe (hiperlipidemie), a precizat UH duminica. Mai mult, aceste alimente cresc riscul de inflamatie in rindul persoan Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

