Stiri pe aceeasi tema

- In pragul sarbatorilor Pascale, jandarmii buzoieni au donat bunuri și alimente mai multor Centre de copii din județ ( Centrul rezidential Campionii din Ramnicu Sarat; Centrul rezidential pentru recuperarea si reabilitarea copilului cu tulburari de comportament nr. 5 Beceni; Centrul rezidential pentru…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta participa la o noua campanie umanitara, care are ca scop strangerea de dulciuri si nu numai, cu ocazia sarbatorilor pascale, pentru copiii din centrele de plasament ale judetului Constanta. "Dam Mana cu Mana pentru a i ajuta pe cei mici care au nevoie de…

- Milioane de copii le-au spus astazi mamelor cat de mult le iubesc. Le-au pregatit felicitari si mici cadouri. Unii au ramas insa cu ele in brate. Mamele care i-au abandonat in centrele de plasament au uitat de ei.

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Timișorenii cu suflet mare sunt incurajați, și in acest an, sa le dea o mana de ajutor micuților din mai multe centre de plasament din județ. Astfel, in luna ianuarie, s-a dat startul unei noi sesiuni de inscrieri in programul “Ajungem Mari”, derulat de Asociația Lindenfeld. Proiectul se desfașoara…

- Nu mai puțin de 2.000 de copii și tineri instituționalizați din toata țara așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice trei ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru voluntariat in centre…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat in centre de plasament. 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare.

- Pana pe 21 ianuarie organizatia „Ajungem MARI“ cauta voluntari seriosi si implicați, de la 16 ani in sus, care sa mearga saptamanal, timp de sase luni, in centrele de plasament pentru a sustine sedinte interactive de pregatire scolara sau ateliere de cultura generala, educatie pentru sanatate, educație…