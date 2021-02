Alimente și băuturi care împiedică acumularea grăsimilor în ficat Regim ficat gras. Ficatul este considerat “un organ tacut”, care nu produce simptome evidente, cu toate acestea existand cateva semnale care indica aparitia unei afectiuni a ficatului. Care sunt semnele care indica anumite probleme la ficat? Semnele unui ficat gras alcoolic (ciroza hepatica) Alcoolul poate fi considerat factor cauzal al ficatului gras alcoolic in momentul in care consumul zi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

