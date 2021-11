Alimente sănătoase pentru oase Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi și alimente sanatoase. Pe linga stilul de viața activ și lipsa exceselor de orice fel, o dieta bazata pe alimente sanatoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la pastrarea tonusului bun și la menținerea sanatații fizice și psihice. Iata o lista cu alimente sanatoase pentru oase, alcatuita de nutritioniștii germani. Migdalele conț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Exista alimente sanatoase care pot deveni nocive daca sunt consumate in cantitați mari. Deși fructele și legumele sunt incluse intr-o alimentație sanatoasa, ele trebuie consumate totuși cu masura, deoarece se pot transforma ușor in rivali ai siluetei, dar nu numai. Iata la ce fructe și legume trebuie…

- Multi dintre noi cad uneori intr-o capcana si nu isi dau seama ca si unele fructe si legume pot deveni la fel de periculoase ca zaharul. Din fericire, putem evita efectele secundare, consumand toate aceste alimente cu moderatie.

- Alimente sanatoase create in laboratoarele facultatii. Studentii Universitatii Tehnice din Moldova si-au prezentat produsele inovative, realizare datorita utilajelor de ultima generatie, acreditate si inaugurate joi.

- Ce inseamna dulciuri sanatoase și din ce ingrediente le putem face Atunci cand preparam in casa deserturi, avem varianta de a inlocui ingredientele nocive, precum zaharul și faina, cu altele, mai sanatoase. Iata in continuare cateva exemple in acest sens: Unt de arahide „Una dintre principalele grasimi…

- Robert Owens se simțea învins și neajutorat duminica în timp ce aștepta în Baton Rouge, capitala Louisianei, venirea unuia dintre cele mai puternice uragane care a lovit SUA vreodata. Tânarul de 27 de ani își petrecuse sfârșitul de saptamâna urmarind coloanele…

- Un studiu al Organizației Națiunilor Unite arata ca 17% din totalul hranei produse la nivel mondial ajunge la gunoi. Romania se situeaza la mijlocul clasamentului european in ceea ce privește cantitatea de alimente pe care o arunca. Avem aproximativ 70 de kilograme de alimente pe cap de locuitor ce…

- Alimente mai sanatoase prin reducerea nivelurilor maxime admise pentru cadmiu si plumb Comisia Europeana a stabilit noi niveluri pentru cadmiu si plumb pentru o mare varietate de produse alimentare. La baza acestei decizii a stat concluzia Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) si a…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa painea. Intrebat care este prețul unei franzele, prim-ministrul raspunde: „Nu pot sa spun, nu mananc paine”. „Nu pot sa spun. Nu mananc paine. Incerc...