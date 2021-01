Alimente sănătoase pentru buna funcționare a stomacului Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi și alimente sanatoase. Pe linga stilul de viața activ și lipsa exceselor de orice fel, o dieta bazata pe alimente sanatoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la pastrarea tonusului bun și la menținerea sanatații fizice și psihice. Iata o lista cu alimente sanatoase pentru stomac și intestine, alcatuita de nutritioniștii germani. Tinctur Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi și alimente sanatoase. Pe linga stilul de viața activ și lipsa exceselor de orice fel, o dieta bazata pe alimente sanatoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la pastrarea tonusului bun și la menținerea sanatații fizice și psihice. Iata o lista…

- Pentru a fi sanatos trebuie sa consumi și alimente sanatoase. Pe linga stilul de viața activ și lipsa exceselor de orice fel, o dieta bazata pe alimente sanatoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la pastrarea tonusului bun și la menținerea sanatații fizice și psihice. Iata o lista…

- Ai nevoie de alimente sanatoase, care iti mentin senzatia de satietate mult timp dupa ce le ai consumat. Este foarte important sa nu te refugiezi in dulciuri si alimente grase atunci cand vrei sa slabesti. Ai nevoie de alimente sanatoase, care iti mentin senzatia de satietate mult timp dupa ce le ai…

- Daca vrei ca organismul tau sa funcționeze bine din toate punctele de vedere, sunt recomandate controale de rutina. Din categoria testelor ce trebuie efectuate, se numara și testul care verifica valorile acidului uric. Acest test se realizeaza prin analiza sangelui pacientului. Rezultatul arata, practic,…

- Monica Barladeanu se menține slaba cu o dieta hiperproteica, dar nu vrea sa ofere foarte multe detalii pentru ca fiecare corp este diferit și nu se poate face nimic fara un nutritionist.Vedeta spune ca face Pilates Reformer, un tip de antrenament ”cu rezultate rapide, care lucreaza tot corpul in acelasi…

- Poți minca sanatos cu un buget limitat, iar asta fara prea mare efort. Nutriționiștii iți recomanda sa te intorci la ingredientele de baza și sa uiți de cele procesate din supermarket. Iți vei asigura mai mulți bani in portofel și o sanatate de fier. Vezi care sint cele 3 alimente pe care trebuie sa…

- Respectarea unei diete sanatoase este primul pas pe care il puteți face pentru a va consolida imunitatea in mod natural,mai ales in acest sezon. Schimbarile ce au avut loc in ultima perioada, pot produce afecțiuni la nivel cerebral, dar ne pot face și vulnerabili la frig, tuse și febra. Persoanele cu…