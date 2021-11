Postul Craciunului a inceput pe 15 noiembrie și dureaza pana pe 24 decembrie. Sunt 40 de zile in care credincioșii vor manca doar produse vegetale și pește, atunci cand este cazul. Medicul nutritionist Luminita Florea a dezvaluit cele mai bune 20 de alimente de mancat in timpul postului. In functie... The post Alimente recomandate de medici in post appeared first on Tabu .