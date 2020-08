Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a explicat ca noul coronavirus nu se poate transmite prin alimente, raspunzand astfel Chinei, care a precizat ca a descoperit Sars CoV-2 in alimente de import.

- Cand cautati informatii despre o masina, accesati VIN. Dar poate fi schimbat VIN-ul? Raspunsul scurt este nu. Dar de ce nu? Si de ce cineva ar dori sa schimbe VIN-ul vehiculului in primul rand?De ce ati putea lua in considerare sa schimbati VIN-ul unui vehicul Exista cateva motive…

- Simona Gherghe a luat o decizie importanta in privința celor doi copii ai sai. Astfel, aceasta evita sa le dea celor mici alimente tari și a gasit chiar o soluție pentru a nu da curs tentațiilor. Așa cum era de așteptat, vedeta a primit zeci de mesaje din partea fanilor, care au fost curioși sa afle…

- 12 dintre cei mai importanti medici romani rescriu adevarul despre moartea poetului Mihai Eminescu. Dupa ce au studiat toate documentele referitoare la starea de sanatate a acestuia din ultimii șase ani de viata, specialistii spun ca Mihai Eminescu nu a murit din cauza sifilisului. Este posibil insa…

- Abilitatile intelectuale nu sint „batute in cuie" de la nastere, pentru ca, alaturi de bagajul genetic, importante sint mediul in care traim si experientele pe care le avem. Insa, moștenirele genetice pot reprezenta un avans, in anumite condiții, fața de ceilalți copii. Unele caracteristici ale indivizilor…

- Spectacolele cu public sunt permise în aer liber de la 1 iunie, cu respectarea unor reguli. Cât privește actele artistice în spații închise, acestea s-ar putea relua abia dupa ce numarul noilor infecții zilnice cu SARS-CoV-2 va scadea sub pragul de 50. „Intenția…

- Replica data de premierul Ion Chicu europarlamentarului roman Siegfried Mureșan a fost una pe masura declarațiilor critice facute de politicianul roman. Opinia aparține lui liderului Mișcarii de Tineret Urmașii lui Ștefan, Dumitru Roibu, și a fost facuta in cadrul unei emisiuni la Canal 2, noteaza Noi.md.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare. OMS a anuntat inregistrarea a 106.000…