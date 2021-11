Alimente pe care să nu le pui în aparatul pentru gătit electric Alimente pe care sa nu le pui in aparatul pentru gatit electric. Aparatele pentru gatit electrice ca oalele sub presiune sau multicooker-urele sunt ideale pentru persoanele care vor o masa fara efort. Persoanele cu program incarcat pot beneficia foarte mult de aceste aparate. Sunt ideale pentru gatirea orezului, dar și a tocanițelor sau mancarurilor tradiționale. Dar exista unele tipuri de alimente care nu ar trebui sa le pui in aparatul pentru gatit electric, deoarece ii afecteaza calitatea. Neștiind acest fapt, ajungem sa gatim aceste alimente nepotrivite in aparatul pentru gatit electric.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița: „Vaccinarea cu schema completa reduce riscul de deces de cel putin 20 de ori” Valeriu Gheorghița: „Vaccinarea cu schema completa reduce riscul de deces de cel putin 20 de ori” Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV, a declarat in cursul zilei de miercuri, faptul ca vaccinarea cu…

- Horoscop 13 octombrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi. Cuprins: Horoscop Berbec – 13 octombrie 2021: Horoscop Taur – 13 octombrie 2021: Horoscop Gemeni…

- Nunta cu fast in localitatea doljeana Caraula - primarul comunei, Titel Paun (PSD), nas la nunta, a fost luat de acasa cu elicopterul. Conform Oltenia TV, elicopterul a fot supriza pregatita primarului de catre fini. Momentul a fost transmis live pe Facebook. Aparatul de zbor a aterizat langa primarie,…

- In Romania incepe marti imunizarea populatiei cu cea de a treia doza de vaccin anti-COVID. Momentul va fi marcat la Institutul National de Boli Infectioase "prof. dr. Matei Bals", unde cadrele medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19 vor primi cea de-a treia doza de vaccin. Prima…

- Agenția americana pentru Alimente și Medicamente (FDA) a autorizat miercuri administrarea celei de-a treia doze de vaccin Pfizer pentru varstnici și persoanele vulnerabile, informeaza Reuters. Decizia FDA...

- Echinocțiul de toamna 2021 este momentul in care incepe toamna și din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Afla cand are loc echinocțiul de toamna și cand incepe sezonul de toamna in anul 2021, dar și cum se influențeaza acest eveniment astronomic. Echinocțiul are loc de doua ori pe an:…

- Poliția britanica a arestat un barbat care a ințepat cu ace mai multe produse comercializate in trei supermarketuri din Londra, informeaza Reuters. Magazinele The Little Waitrose, Sainsbury’s Local si Tesco Express au fost inchise in urma acestui incident, care s-a produs miercuri seara. Politia a fost…

- La Radauți a debutat acțiunea de distribuire a pachetelor cu produse alimentare destinate persoanelor defavorizate. Sunt aproximativ 600 de beneficiari. Pachetele au fost aduse in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate finanțat de Uniunea Europeana și pot fi ridicate in…