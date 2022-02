Stiri pe aceeasi tema

- „In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile magazine se desfasoara in continuare. Alte patru supermarketuri Mega Image, situate in sectorul 2 si in comuna Popesti Leordeni, au fost verificate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, din sectorul 2 si din comuna Popesti Leordeni, iar pentru neregulile constatate in urma controlului a aplicat amenzi contraventionale in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. …

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, aflate in sectorul 2 din București si in comuna Popesti Leordeni, și a dat amenzi in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. „In urma sesizarilor primite de la consumatori,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat patru supermarketuri Mega Image, situate in sectorul 2 si in comuna Popesti Leordeni, iar pentru neregulile constatate in urma controlului a aplicat amenzi contraventionale in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa…

- "In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile magazine se desfasoara in continuare. Alte 4 supermarketuri Mega Image, situate in sectorul 2 si in comuna Popesti Leordeni, au fost verificate de…

- Comisarii au descoperit muste moarte si gandaci de bucatarie, dar si vitrine si instalatii vechi, ruginite si murdar. Pentru unul dintre magazine s-a facut propunere de inchidere pentru 6 luni.„Actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile…

- Comisarii ANPC efectueaza controale la magazinele Lidl din intreaga tara. In total au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de lei pentru deficientele gasite. Comisarii ANPC din intreaga tara au verificat magazinele Lidl si au dispus mai multe masuri in urma deficientelor descoperite. sursa: ANPCsursa:…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat, in urma unor controale efectuate la nivel national, retailerul Lidl Discount cu amenzi de peste 350.000 de lei si a dispus o serie de masuri complementare, printre care suspendarea activitatii pentru o perioada de pana la 6 luni…